Kuşadası'nda yat yarışı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7. Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları başladı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7. Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları başladı.
Kuşadası Yat Kulübü (KAYK), Kuşadası Belediyesi ve çeşitli sponsorların desteğiyle düzenlenen yarışlara 6 metre ve üstü 21 yelkenli katıldı.
Yarın son bulacak yelken yarışları Kuşadası'nda renkli görüntüler oluşturdu.
Yarışlara katılan tüm yatların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Pazartesi günü tören alanının bulunduğu Atatürk Meydanı önünden kortej geçişi yapacağı bildirildi.