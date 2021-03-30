Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü
Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü
Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar
Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar

Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan Kuveytliler bu sefer yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hazırladıkları gıda paketlerini tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere Kuşadası Belediyesi'ne teslim etti.

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmak için başlattığı yardım kampanyaları sürüyor. Bu kapsamda Kuşadalı hayırseverlerle iş birliği içerisinde toplanan ayni yardımlar kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Son olarak Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler de yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için 700 adet gıda paketi desteğinde bulundu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan tarafından teslim alınan paketler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Herkese örnek olmalı"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuveytli hemşehrilerimizin kentimizde yaşayan hemşehrilerimizle dayanışması herkese örnek olmalı. 30 Ekim tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin ardında da desteklerini sunmuşlardı. Pandemi sürecince ihtiyaç sahibi ailelerin uzaktan eğitim gören çocukları için yürüttüğümüz tablet bilgisayar kampanyasına da büyük katkıda bulunmuşlardı. O katkı bugün birçok çocuğumuzun okumasına yardımcı oluyor. Şimdi de yaklaşan mübarek Ramazan ayı nedeniyle gıda paketi desteğinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

"Dostluğumuz pekişecek"

Kentte yaşayan Kuveytliler'in temsilcisi Mohammad Alqattan, Kuşadası'nda yaşamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek "Kuşadalı kardeşlerimizle dayanışmamız sürecek. Biz bu kentte sadece sıcaklık gördük. Türk insanı bize her zaman kucak açtı. Bizler burada yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Burada başlattığımız güzel ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt'in dostluğunu pekiştireceğinden eminiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ömer Çelik Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Cem Adrian Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Caner Erkin Mesut Bakkal İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:51:48. #1.16#
title