Haberler

Kuşadası'nda 10 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri yasa dışı yollarla deniz açılan bir lastik bot içindeki 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmenleri güvenli bir şekilde kontrol altına alarak sağlık kontrolleri ve kimlik tespiti için ilgili makamlara teslim edecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla deniz açılan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Kuşadası bölgesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13), deniz üzerinde hareket halinde olan bir lastik bot tespit etti. Botun içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Sahil Güvenlik Botları (KB-87 ve KB-4325) sevk edildi. Kısa sürede lastik botun konumuna ulaşan ekipler, hareket halindeki botu güvenli bir şekilde durdurdu. Bot içerisinde yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalanarak kontrol altına alındı.

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Bölgede deniz güvenliğini sağlamaya yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi

Korktuğu başına geldi!

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Survivor Nefise’nin talebi sonrası Acun eski sevgiliden gelen mesajı aktardı

Survivor’da Nefise gündemi! Acun eski sevgiliden gelen mesajı iletti
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

Menajerine verdiği yanıta beğeni yağıyor