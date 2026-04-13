Kuşadası'nda 10 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla deniz açılan bir grup düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Kuşadası bölgesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13), deniz üzerinde hareket halinde olan bir lastik bot tespit etti. Botun içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Sahil Güvenlik Botları (KB-87 ve KB-4325) sevk edildi. Kısa sürede lastik botun konumuna ulaşan ekipler, hareket halindeki botu güvenli bir şekilde durdurdu. Bot içerisinde yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalanarak kontrol altına alındı.

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Bölgede deniz güvenliğini sağlamaya yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı