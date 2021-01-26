Kuşadası'nda yangın
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Kuşadası'nda yangın

26.01.2021 20:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:15

Yangının çıktığı ev İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Ekiplerin olay yerinde çalışması Cesedin cenaze nakil aracına taşınması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında anne yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

Yangının çıktığı ev

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması

Ekiplerin olay yerinde çalışması

Cesedin cenaze nakil aracına taşınması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında anne yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda yangın
Kuşadası'nda yangın
Kuşadası'nda yangın
Kuşadası'nda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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