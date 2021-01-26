Kuşadası'nda yangın
26.01.2021 20:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:15
Yangının çıktığı ev İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Ekiplerin olay yerinde çalışması Cesedin cenaze nakil aracına taşınması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında anne yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.
Yangının çıktığı ev
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması
Ekiplerin olay yerinde çalışması
Cesedin cenaze nakil aracına taşınması AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında anne yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun