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Kuşadası'nda yalnızlar partisi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Kuşadası'nda yalnızlar partisi düzenlendi

Kuşadası, renkli görüntülere sahne olan 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamalarının ardından 2'nci Geleneksel 15 Şubat Yalnızlar Partisi'ne ev sahipliği yaptı.

Kuşadası, renkli görüntülere sahne olan 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamalarının ardından 2'nci Geleneksel 15 Şubat Yalnızlar Partisi'ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte bu kez sevgilisi olmayanlar bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kaleiçi Şafak Sokak'ta düzenlenen Yalnızlar Partisi yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Kuşadalılar DJ performansı eşliğinde çalınan müziklerle dans ederek eğlendi. Çeşitli lazer gösterilerinin de sergilendiği geceye Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu ile birim müdürleri de katıldı. Kaleiçi Şafak Sokağı dolduran yüzlerce kişi Kuşadası Belediyesi'ne kendilerini unutmadığı için teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Özgün Limoncu, "Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını iletiyorum. Sevgililer Günü'nde çok güzel bir kutlama programı düzenleyerek çiftlerimizi mutlu ettik. Sevgilisi olmayanlar için de Yalnızlar Partisi yaptık. Şafak Sokak'a gelerek partimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kuşadası'nda yalnızlar partisi düzenlendi

Kuşadası'nda yalnızlar partisi düzenlendi

Kuşadası'nda yalnızlar partisi düzenlendi

Kuşadası'nda yalnızlar partisi düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Magazin

Kuşadası Belediyesi, Sevgililer Günü, Kuşadası, Magazin, Haberler

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