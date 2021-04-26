Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti
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Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Güncel

Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti Üç günlük kapanma sonrası Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar sahile akın etti.

Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti

AYDIN - Üç günlük kapanma sonrası Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar sahile akın etti.

23 Nisan'ın resmi bayram olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sonrası üç gün eve kapanan vatandaşlar, Kuşadası'nda kendilerini plajlara attı. Hava sıcaklığının 24 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceyi bulması nedeniyle dün sahillere akın eden vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Üç günlük kapanma sonrası güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile Kuşadalılar, sahilleri ve parkları doldurdu. Yaz aylarını aratmayan görüntüler yaşanan ilçede vatandaşlar güneşin ve sahilin tadını doyasıya çıkardı. Dünyaca ünlü kadınlar plajını dolduran Kuşadalılar, bol bol güneşlendi, sahilde voleybol oynadı ve denize girdi.

Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti
Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti
Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti
Kuşadası'nda vatandaşlar plaja akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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