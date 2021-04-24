Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı
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Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Güncel

Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uydu.

Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uydu.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Nisan günü saat 19: 00'da sokağa çıkma kısıtlaması dün gece başladı. Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda da vatandaşlar, sınırlandırmaya uyunca cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle yaz dönemi ve bayram tatillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası, hayalet kente döndü. Uygulamaya konulan yeni kurallar kapsamında polis ve jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etmek için Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Denizden botlarla Kuşadası Körfezi'nde denetleme yaptı.

Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı
Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı
Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı
Kuşadası'nda vatandaşlar kısıtlamaya uydu, evde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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