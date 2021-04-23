Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu

Kuşadası'nda gün boyunca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla saat 21.00'de balkonlara çıkan Kuşadalıların İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumasıyla zirve yaptı.

Kuşadası'nda gün boyunca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla saat 21.00'de balkonlara çıkan Kuşadalıların İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumasıyla zirve yaptı.

Kuşadası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101'inci kuruluş yıl dönümü pandemiye rağmen coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Meydanı'nda korona virüs tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen resmi çelenk koyma töreni ile başladı. Kuşadası Belediyesi ise kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan Kuşadalılara yönelik bazı özel etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında, Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu gün boyunca kentin tüm mahallelerinde sokak konserleri verdi. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen 3 özel araç da DJ ve animatörler ile farklı mahallelerde çocukların sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla saat 21.00'de balkonlarına ve evlerinin önüne çıkan Kuşadalıların İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumasıyla sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuk ve vatandaşlara Ege, İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah mahallelerine konuşlanan 3 özel araç da çaldığı marşlar ile eşlik etti. Kutlamalar kapsamında ayrıca Kesedağı'nda ışık gösterisi yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı