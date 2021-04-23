Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu

Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası'nda gün boyunca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla saat 21.00'de balkonlara çıkan Kuşadalıların İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumasıyla zirve yaptı.

Kuşadası'nda gün boyunca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla saat 21.00'de balkonlara çıkan Kuşadalıların İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumasıyla zirve yaptı.

Kuşadası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 101'inci kuruluş yıl dönümü pandemiye rağmen coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Meydanı'nda korona virüs tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen resmi çelenk koyma töreni ile başladı. Kuşadası Belediyesi ise kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan Kuşadalılara yönelik bazı özel etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında, Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu gün boyunca kentin tüm mahallelerinde sokak konserleri verdi. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen 3 özel araç da DJ ve animatörler ile farklı mahallelerde çocukların sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla saat 21.00'de balkonlarına ve evlerinin önüne çıkan Kuşadalıların İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okumasıyla sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuk ve vatandaşlara Ege, İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah mahallelerine konuşlanan 3 özel araç da çaldığı marşlar ile eşlik etti. Kutlamalar kapsamında ayrıca Kesedağı'nda ışık gösterisi yapıldı. - AYDIN

Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu
Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İzmir depreminin mucize bebeği Ayda, Bornova'da başkanlık koltuğuna oturdu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ebru Gündeş Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 23:58:29. #1.15#

title