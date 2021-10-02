Kuşadası'nda vahşet; zehirledikleri 4 yavru sokak köpeğinden 1'inin derisini yüzdüler
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Kuşadası'nda vahşet; zehirledikleri 4 yavru sokak köpeğinden 1'inin derisini yüzdüler

Kuşadası'nda vahşet; zehirledikleri 4 yavru sokak köpeğinden 1'inin derisini yüzdüler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerden 4'ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce zehirlendiği, ardından 1 tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Canilerin yakalanması için bizzat şikayetçi olacağım" dedi.

İlçeye bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi, Kemer Caddesi üzerindeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin dün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğünü belirledi. Yavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekim kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

'ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada yaşanan vahşeti kınadı. Başkan Günel açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde üzücü bir haber ile sarsıldık. 4 tane, henüz 3 aylık yavru sokak köpeği ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok. Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kuşadası Belediye Başkanı ve bu kentin bir ferdi olarak sokak hayvanlarımızın yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olacağım. 4 yavru köpeği öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için bizzat şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kuşadası'nda vahşet; zehirledikleri 4 yavru sokak köpeğinden 1'inin derisini yüzdüler - Haberler
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