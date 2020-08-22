Kuşadası'nda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerekleştirilen operasyonda 383.94 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 2.22 gram esrar ele geçirilmişti. Ayrıca, operasyonda gözaltına alınan N.G., E.G. ve F.O. isimli şahıslar ile çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Operasyonun ardından aynı konuyla ilgili çalışmalarına ve araştırmalarına devam eden narkotik ekipleri, aynı olayla ilgili olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. G. G. isimli şüpheliyi Aydın Bulvarı üzerinde bir araçta, Y.A. isimli şüpheliyi Kadınlar Denizi Mahallesindeki evinde ve Ü.Y. isimli şüpheliyi de Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak üzerinde yakalayan narkotik ekipleri, sorgulamalarının ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 3 şüpheli, cezaevine konuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA