Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

07.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:39

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri son günlerde yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan operasyonda tam yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan operasyonda yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre 09 BB plakalı otomobili uzun süredir fiziki takibe alan ekipler, polis uyulama noktasında aracı durdurdu. Narkotik köpeği ATEŞ otomobilin her tarafını aramaya başladı. Motor kısmına tepki veren hassas burun 'Ateş' gizlenmiş şekilde 475 gram esrar maddesini buldu. Otomobilden indirilen şahısa yapılan GBT sorgulamasında C.Ç.Ç. olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi gözaltına alarak hakkında gerekli yasal işlemi başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA