Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Haberler

Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri son günlerde yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

07.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:39
Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Aydın'ın ilçesinde Suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri son günlerde yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan operasyonda tam yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan operasyonda yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre 09 BB plakalı otomobili uzun süredir fiziki takibe alan ekipler, polis uyulama noktasında aracı durdurdu. Narkotik köpeği ATEŞ otomobilin her tarafını aramaya başladı. Motor kısmına tepki veren hassas burun 'Ateş' gizlenmiş şekilde 475 gram esrar maddesini buldu. Otomobilden indirilen şahısa yapılan GBT sorgulamasında C.Ç.Ç. olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi gözaltına alarak hakkında gerekli yasal işlemi başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler