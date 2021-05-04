Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde narkotik köpeği Honaz'ın da desteğiyle arama yapıldı.

Aramada, 298 gram metamfetamin, 4,06 gram kokain, 3 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 1 ruhsatsız toplu tabanca, farklı çaplarda 17 fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından evdeki S.B. ve K.K.S. gözaltına alındı.

S.B'nin resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ile tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 9 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:01:14. #1.16#

title