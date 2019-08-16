Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

16.08.2019 18:38

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, R.K. isimli kişinin Değirmendere Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde sattığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda fiziki ve teknik takibe başladı. Gerekli hazırlıkların ardından narkotik köpeği Aşil ile birlikte söz konusu eve gerçekleştirilen operasyonda evin çıkışında R.Y., Y.Y. ve M.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, üzerlerinde yapılan aramada da bir miktar esrar maddesi ile 3.50 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra eve giren narkotik ekipleri, evde bulunan R.K. ve E.Ç. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise narkotik köpeği Aşil'in uyarısıyla koltuğun altına saklanmış şekilde 22.08 gr metamfetamin ve 4 gr skunk uyuşturucu madde ile 1 adet Capacity marka hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA