Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

05.09.2019 15:09

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evi fiziki takibe aldı. Ev çevresinde araştırma yapan narkotik ekipleri, F.G. isimli bir şüpheliyi durdurarak yaptıkları üst aramasında 1.45 gram kristal olarak tabir edilen Metamfetamin uyuşturucu madde ile 2.25 gram Esrar Maddesi ve Baretta marka 9 mm çapında tabanca ile bu silaha ait 1 Adet sarjorde takili vaziyete 5 adet 9 mm çapında fisek geçirildi. Ardından eve operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, evde bulunan A.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 4.83 Gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınan F.G. ve A.A. isimli şüpheliler Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA