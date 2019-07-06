Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine 45 BZ 357 plakalı aracı durduran Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu yakaladı. Araçta bulunan iki kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA