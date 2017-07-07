Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda düzenlenen Gençlik Festivali'yle birlikte oluşan yoğunluğa ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Bölgede çalışma yapan ekipler, "Aşil" ve "Adam" narkotik köpeklerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor.



Ekipler, denetim esnasında durumundan şüphelenilen F.D'nin yapılan üst aramasında 35 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı F.D. tutuklandı.