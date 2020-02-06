Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

06.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:27

Aydın'ın Kuşadası ilçesince, polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda Aydın Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri V.S. isimli şahısın yapılan üst aramasında kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bir başka uygulamada ise Aydın Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında M.Ö. isimli şahısın yapılan üst aramasında 2.45 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca İnönü Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri 48 L plaka sayılı araç durduruldu, araçta bulunan iki şahısı indiren ekipler, H.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5.50 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi, yanında bulunan arkadaşı S.A.'da ise 0.40 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir başka uygulamada ise Hacıfeyzullah Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelenilerek durdurulan F.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.92 gram skunk diye tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi. Otagar kavşağında uygulama yapan ekipler durumundan şüphelenilen



09 L plakalı aracı durdurdu, araçta bulunan Y.K.'ya yapılan üst aramasında üzerinde seri numarası marka ve modeli bulunmayan 1 Adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca 1 Adet şarjör ve 5 Adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca Aydın Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında S.Ç. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında "Banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA