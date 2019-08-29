Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

29.08.2019 13:53

Kuşadası'nda, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece saat: 21: 30 sıralarında Türkmen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında evde yapılan aramada, 10.50 gram uyuşturucu skunk esrar maddesi ele geçirildi ve evde bulunan S.S.(25) isimli şüpheli gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA