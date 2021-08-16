Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 1 kişi gözaltına alındı.
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 1 kişi gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarını sürdürüyor, Değirmendere Mahallesi'nde V.M. isimli kişinin hareketlerinden şüphelenen polis yaptığı üst aramasında, 14.25 gram esrar, 3.15 gram kokain 1 adet hassas terazi ve 4bin 240 TL nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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