Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu : 1 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu : 1 gözaltı - Haberler

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu : 1 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve skunk uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:45
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu : 1 gözaltı

'ın ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve skunk uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda İki çeşmelik Mahallesinde H.D.isimli şüpheliye ait evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipleri şüpheli H.D'yi gözaltına alırken, ev'de yapılan aramalarda ise 27 gram metamfetamin maddesi, 7.20 gram skunk esrar uyusturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan H.D'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler