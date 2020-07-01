Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
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Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

01.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:35

Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN - Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürüğü'ne bağlı ekipler, turizm sezonunda Kuşadası'na gelenleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu çetesini çökertti. İstanbul'dan gelen bir aracı Kuşadası girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada aramada 550 gr sentetik uyuşturucu, 204 adet extacy uyuşturucu hap ile 15 gr metanfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında araçta bulunan Ercan N., Serdar C. ve Deniz Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamanın ardından bugün Kuşadası'nda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Serdar C. ve Deniz Ç. tutuklanıp, cezaevine konulurken, Ercan N. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda uyuşturucu çetesine operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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