Kuşadası'nda uyuşturu çetesine operasyon; 1'i kadın 4 gözaltı

29.08.2019 15:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alınırken, 140 gram kristal ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, son dönemde uyuşturucu ile mücadelede etkin çalışmalar yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Kadınlar Denizi Mahallesi son durak mevkiinde içinde 4 kişi bulunan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ise ön koltuğun altına saklanmış vaziyette 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bu tabancaya ait şarjör ile aracın bagaj kısmında bir poşet içerisinde 140 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma başlatan narkotik ekipleri, ayrıca araçta bulunan H.K., N.K. ve G.K. ile Ö.K. isimli bir kadın şüpheliyi gözaltına alarak, emniyet müdürlüğüne götürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA