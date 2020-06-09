Kuşadası'nda üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan "AdaMarket Expres" hizmete girdi
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Kuşadası'nda üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan "AdaMarket Expres" hizmete girdi

Kuşadası'nda üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan "AdaMarket Expres" hizmete girdi Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimi geliştirmek için "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganı ile hayata geçirdiği "Adabahçe" projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız...

09.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:27

Kuşadası'nda üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan "AdaMarket Expres" hizmete girdi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimi geliştirmek için "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganı ile hayata geçirdiği "Adabahçe" projesinde, yerli tohumlarla yetiştirilen ürünlerin halka aracısız ulaşmasını sağlayacak olan "AdaMarket Ekspres" isimli aracı düzenlediği bir toplantı ile tanıttı. Kuşadası'nda üretilen tüm sebze, meyve ve ambalajlı gıdaların yer aldığı araç, haftanın 7 günü kentin çeşitli mahallelerini dolaşacak.

Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimi geliştirmek için "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganı ile yaşama geçirdiği "Adabahçe" projesi kapsamında yerli tohumlarla üretilen sebze ile meyvelerin yanı sıra evde üretilen tarhana, erişte ve reçel gibi temel gıda maddelerinin halka direk ulaşmasını sağlayacak olan "AdaMarket Ekspres" isimli aracı düzenlediği lansman toplantısı ile tanıttı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yapılan ve büyük ilgi gören toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Süvari ile çok sayıda davetli katıldı. Görücüye çıkan araç, vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Korona virüs sürecinde aldığı önlemler ve sosyal belediyecilik alanında gösterdiği faaliyetlerle dikkatleri üzerine çeken Kuşadası Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede Türkiye'nin en başarılı 4'üncü ilçesi seçildi. Türkiye'yi ekonomik açıdan zor durumda bırakan pandemi döneminden gerekli dersleri çıkaran Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimin desteklenmesi ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla "Adabahçe" isimli projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında Türkmen Mahallesi Değirmendere mevkisinde bulunan 21 dönümlük arazinin 4 dönümüne geçtiğimiz hafta domates, biber, patlıcan, salatalık, acur gibi yerel ürünlerin fideleri dikildi.

"Kendi kendine yetebilen bir kent"

Adabahçe'den elde edilecek ürünlerin, vatandaşlara hızlı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak "AdaMarket" isimli özel tasarıma sahip aracın tanıtım toplantısında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında kendi kendine yeten bir kent olmanın önemini kavradık. Pandemi sürecinde en büyük sıkıntının gıda üretimi ile üretilen gıdanın halka ulaştırılmasında yaşanacağını gördük. Kuşadası'na, turizm gelirleri dışında ek kaynak oluşturacak bir projeye imza atmak istedik. Adabahçe projesi sayesinde artık üreticinin malını satamama gibi bir sıkıntısı kalmayacak. Biz doğal yollardan yetiştirilen ürünü tarladan alıp mümkün olan en ucuz şekilde sofraya kadar ulaştıracağız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun üretici ve tüketiciye destek olmak amacıyla 'Ata Tohumları' ile başlattığı ve 'Ege Et' ile devam ettirdiği iradesini böylece bir miktar da olsa biz de paylaşıyoruz. Burada amacımız kesinlikle esnaf ile rekabete girmek olmayacak" diye konuştu.

"Haftanın 7 günü dolaşacak"

AdaMarket Ekspres aracı, günün belirli saatlerinde özel durak alanlarında vatandaşlara taze ve ekonomik bir biçimde ürünleri ulaştıracak. Bizzat üretici tarafından paketlenmiş 20 çeşit gıda maddesinin yer aldığı özel tasarıma sahip AdaMarket Ekspres aracı, haftanın 7 günü 11.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Halka ucuz ve hijyenik gıda ürünlerini pazarlayacak olan araçta bölgeye ait zeytinyağı, bal ve çeşitli baharatlar da yer alıyor.

Kuşadası'nda üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan 'AdaMarket Expres' hizmete girdi

Kaynak: İHA

Manşet

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