Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı
11.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:20

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Bottaki yabancı uyruklu 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ferhat Göçer Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Fatih Terim Eddie Newton Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 00:20:12. #1.14#
title