Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 sığınmacı karaya çıkarıldı.
11.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:20
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Bottaki yabancı uyruklu 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.
Kaynak: AA