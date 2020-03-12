Kuşadası'nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuşadası'nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği - Haber
Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kuşadası'nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası'na hizmet desteği hız kesmeden devam ediyor.

12.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:04
Kuşadası'nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası'na hizmet desteği hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası Kadınlar Denizi mahallesinde 15 bin metrekare sıcak asfalt çalışması BŞB ekiplerinin desteği ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor. Yaklaşan 2020 turizm sezonu öncesi yapılan hazırlıklar kapsamında İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi ve Türkmen mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam dört sokağa 39 bin metrekare sıcak asfalt dökülecek.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Kuşadası'nın merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başladığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İkiçeşmelik ve Kadınlar Denizi mahallelerinde de eş zamanlı olarak başlattığı yol yapım çalışmalarına da devam ediyor. Stabilizasyon ve bordür döşeme işlemleri tamamlanan Kadınlar Denizi Mahallesi 557 ve 560 sokaklara ise sıcak asfalt dökülmeye başlandı. Bölgeye toplam 15 bin 120 metrekare sıcak asfalt dökülecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Kuşadası'nın en önemli turizm noktalarından biri olan Kadınlar Denizi mahallesinde devam eden yenileme çalışmalarını bölge esnafı ve sakinleri takdirle karşılıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında 4 bin metrekare parke taşı döşenecek. Ayrıca plaj bölgesinde yapılacak çalışmada tüm çevre aydınlatma sistemleri de yenilenecek.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, havaların izin verdiği ölçüde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam edeceklerini belirterek "Kuşadası'nın 2020 sezonuna farklı bir çehre ile girmesi için çalışıyoruz. Bu nokta belediyemize büyük destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ederim. Geçtiğimiz yaz sezonu boyunca ilçe genelinde uzun yıllardır girilmeyen birçok cadde ve sokakta gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık. Görevde olduğumuz sürece önceliğimiz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek olacak. Kadınlar Denizi mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve üst yapı çalışmalarında son aşamaya geldik. Kadınlar Denizi Mahallesi 557 ve 560 sokaklara sıcak asfalt dökmeye başladık. Adı ile turizmde simgeleşen Kadınlar Denizi mahallemiz 2020 yılında yenilenmiş olarak yerli ve yabancı turistlerimizin yine cazibe merkezi olacak. " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Haber
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
Acun Medya'nın çektiği Exatlon Challenge yarışması Netflix'te yayınlanacak
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
ABD, Cuma gününden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün askıya alacak
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
19 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kurşun yağdırarak öldürdü
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump James Jeffrey Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Uğur Akkuş Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda turizm sezonu öncesi belediyeler arasında güç birliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 20:17:23. #1.15#