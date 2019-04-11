Kuşadası'nda Turizm Haftası Karnaval Havasında Kutlanacak

Kuşadası'nda turizm haftası kutlamaları karnaval havasında kutlanacak. Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanılan turizm haftası, bu yıl da Kuşadası Belediyesi'nin organize ettiği etkinlilerle karnaval havasında kutlanacak.

Kuşadası'nın yeni Belediye Başkanı Ömer Günel, "Güçlü bir Kuşadası, Güzel bir Gelecek" hedefiyle çıktığımız bu yolda, Kuşadası yeni bir döneme başlıyor. Öncelikle hemşehrilerime bana ve ekibime güvendiği, desteklediği ve belediye başkanlığı görevine seçtiği için teşekkür ederim"dedi.

Turizm haftasını Kuşadası'nın potansiyeline uygun şekilde kutlayacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediye Başkanlığı görevini aldığım bu günlerde kentimiz, yeni bir turizm sezonuna hazırlanıyor. Turizm sezonu başında kutlanan "Turizm Haftası" çerçevesinde kentimizde de kutlama etkinlikleri yapılacak. Bu etkinliklerin, bizlere sağlayacağınız destekle, hedeflediğimiz "Güçlü Kuşadası" yolunda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Turizm kenti olan Kuşadası'nda turizm haftasını karnaval coşkusu içinde hep birlikte kutlayacağız. Kuşadası Belediye Başkanı olarak sizlerle birlikte olacağım ilk etkinlik olması sebebi ile oldukça heyecanlı ve mutluyum. İstiyorum ki; sizler de bu duygularıma ortak olun. Elbirliği ile Kuşadası'nı hat ettiği noktaya birlikte çıkaralım"diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA