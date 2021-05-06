Kuşadası'nda turistler sahile akın etti
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Kuşadası'nda turistler sahile akın etti

Kuşadası'nda turistler sahile akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bugün hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceyi göstermesini fırsat bilen yabancı turistler sahillere akın etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bugün hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceyi göstermesini fırsat bilen yabancı turistler sahillere akın etti.

Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi'nde yabancı turistler, güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkardı. Sahillere gelen yerli turistler ise polis tarafından uyarılarak ikametlerine gönderildi

"Kuşadası'nın denizi, havası mükemmel, bu nedenle buradayız"

Kuşadası'na tatile gelen ve kısıtlamadan muaf olan yerli ve yabancı tatilciler kısıtlamadan etkilenmedikleri için şanlı olduklarını belirterek "Tatil planlarımızı neredeyse değiştiriyorduk kısıtlama haberini aldığımızda, ancak bunun bizi etkilememesi ve tatilde yapılacak birçok alternatif olduğunu gördüğümüzde çok sevindik. Bu güzel havanın ve sahilin tadını çıkardığımız için mutluyuz. Tabi burada yaşayanlar bunlardan faydalanamaması biraz üzücü ancak hız kesmeden vaktimizi iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Denetimler gün boyu devam etti"

Hava sıcaklığını fırsat bilen yerli halk, kısıtlama kurallarına aldırış etmeyince karşılarında polis ekiplerini buldu. Gün boyu plajları denetleyen polis ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulayarak evlerine gönderdi. - AYDIN

Kuşadası'nda turistler sahile akın etti
Kuşadası'nda turistler sahile akın etti
Kuşadası'nda turistler sahile akın etti
Kuşadası'nda turistler sahile akın etti
Kuşadası'nda turistler sahile akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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