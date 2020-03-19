Kuşadası'nda 'Trafik Sakinleştirme' projesi 22 Mart'ta uygulanmaya başlayacak
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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kuşadası'nda 'Trafik Sakinleştirme' projesi 22 Mart'ta uygulanmaya başlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği daha rahatlatmak amacı ile tek yön uygulamasını hayata geçiriyor.

19.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:02
Kuşadası'nda 'Trafik Sakinleştirme' projesi 22 Mart'ta uygulanmaya başlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği daha rahatlatmak amacı ile tek yön uygulamasını hayata geçiriyor.

Kuşadası'nın ana arterlerinde uygulamaya geçirilecek olan tek yön projesi ile ilgili olarak uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun zamandır sürdürülen projelendirme ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. 22 Mart Pazar günü tek yön uygulamasına geçiliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel uygulamaya geçilecek proje ile kent içindeki trafiğin bir çok alanda fayda sağlayacağının altını çizdi. Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada projenin neden gerektiği hususunda şu bilgileri verdi. " Kuşadası kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu durum ise Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turisti ağırlayan Kuşadası açısından büyük bir dezavantaj teşkil etmektedir. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Kuşadası'nda da geçmiş dönemlerde uygulanan imar politikaları ve yapılaşma, kent merkezinde yeni yollar açmaya olanak vermemektedir. Bu nedenle mevcut yolları ve güzergahları yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Trafik Sakinleştirme Projesi hazırlanmıştır. Proje, özellikle yaz aylarında kentin ana arterleri olan Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ve otopark sorununu ortadan kaldırarak turizm ve çevre açısından daha da yaşanılabilir bir kent yaratma hedefi taşımaktadır. Temel amacı ana arterlerde trafiğin akıcı bir şekilde yürümesini sağlayarak kent merkezinde yayalar ve bisikletliler için daha konforlu ve çevreci bir ulaşım sistemi oluşturmaktır."

Kuşadası trafik sakinleştirme projesinin uygulamaya geçilmesi ile birlikte kent içi ulaşımda oluşacak avantajlara da değinen Başkan Ömer Günel ilk zamanlarda alışkanlıkların değişmesi zor olacaktır. Ancak Kuşadası'nın artan nüfusu ve taşıt yoğunluğunun önümüzdeki süreçte çözülemez bir noktaya gelmemesi için bu devrim niteliğindeki projeyi kararlılıkla uygulayacağız. " dedi.

Projeyle sağlanacak faydalar ise şöyle sıralandı:

"Kent merkezinde trafik daha da rahatlayacak. Yapılan sayım ve gözlemler, Kuşadası'nda özellikle turizm sezonunda trafikte yaşanan gecikme ve yolculuk sürelerinin gelecekte problem haline gelebileceğini göstermektedir. Kentin ana arterlerinde yaşama geçirilecek olan tek yön uygulaması, ara yol ve kavşak bağlantıları sayesinde trafiği akıcı bir hale getirecek ve bu durumda trafikte harcanan süreyi minimum düzeye indirecektir.

Yaya öncelikli trafik düzenine geçilecek. Kuşadası Trafik Kent Sakinleştirme Projesi, kent merkezinde yaya ulaşımını konforlu ve rahat bir hale getirecektir. Proje ile Atatürk Bulvarı ve Candan Tarhan Bulvarı tek yön olarak projelendirildiğinden yayalar için karşıdan karşıya geçiş mesafeleri ve sadece sola bakarak geçebilecekleri için geçiş süreleri kısalacaktır. Bu durum ise yaya güvenliğini arttıracaktır. Ayrıca proje ile her 300 metre mesafede yaya geçişi oluşturulacağından yayaların yürüme mesafesinde karşıdan karşıya geçişleri mümkün olacaktır. Kaldırım ile yol kotları rampalar ile sağlanacak, yaşlı, engelli ve bebekli kişiler bu bölgelerde yaya öncelikli trafik uygulaması ile sorunsuz hareket edebileceklerdir.

Otopark alanları artacak. Mevcut durumda Atatürk Bulvarı üzerinde 450, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde ise 683 adet olmak üzere iki cadde üzerinde toplam 1133 adet otopark mevcuttur. Proje ile Atatürk Bulvarı'nın kara tarafına yol boyunca 363 adet, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde ise yol boyunca 341 adet ve tek yön uygulamasının ardından terk edilen yol alanında kaldırıma dik olmak üzere 940 adet olmak üzere toplam 1281 adet otopark planlanmıştır. Bu 2 cadde üzerinde 1644 adet otopark projelendirilmiştir. Bu da 511 araçlık ilave otopark anlamına gelmektedir. Proje ile otopark sayısı Atatürk Bulvarı'nda yüzde 24 oranında azalırken, Candan Tarhan Caddesi'nde yüzde 92 oranında artacak olup toplamda yüzde 45 oranında otopark artışı sağlanacaktır.

Bisiklet yolları oluşturulacak. Proje ile güzergahların tamamında yol kenarlarında bisiklet yolları oluşturularak bisiklet, çevre dostu bir araç olarak kent merkezi ulaşımına dahil edilecektir. Böylelikle bisiklet kullanımı, rekreasyon ve spor amaçlı kullanımdan çıkarılarak alternatif bir bireysel ulaşım haline getirilecektir. Projenin kapsadığı alanda çift yönlü olarak 9,5 km bisiklet yolu planlanmıştır. Proje kapsamında bisiklet park istasyonları oluşturularak güvenlik sağlanacaktır. Özellikle kent çeperlerinde yaratılacak otopark alanları ile park-et devam-et sistemi projelendirilmiştir. Öte yandan kent genelinde bisiklet yolu ağı oluşturmaya yönelik çalışmalar devam edecektir.

Toplu taşıma daha düzenli hale gelecek. Kuşadası Trafik Kent Sakinleştirme Projesi ile toplu taşıma açısından erişilemeyen hiçbir nokta kalmayacaktır. Projenin yaşama geçirilmesi ile seyahat sürelerinde bir artış yaşanmayacaktır. Kent merkezinde toplu taşıma araçları, Atatürk Bulvarı ve Candan Tarhan Bulvarı arasında yer alacak 4 dönel kavşak hattından ikinci hattı kullanmak sureti ile Rıza Saraç Sokak'tan kent merkezine erişim sağlayacaktır. Proje kapsamında kent merkezinde toplu taşıma durakları tanımlanmış ve mesafeleri belirlenmiştir" - AYDIN

Kaynak: İHA

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