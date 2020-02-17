Kuşadası'nda trafik polisine taşlı saldırı
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Kuşadası'nda trafik polisine taşlı saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görevli trafik polisi memurlarına ve polis otosuna taşlı saldırı oldu.

17.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:01
Kuşadası'nda trafik polisine taşlı saldırı

'ın ilçesinde görevli trafik polisi memurlarına ve polis otosuna taşlı saldırı oldu. Saldıran şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, İnönü Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki polis otosuna ve polis memurlarına bir şahıs taşla saldırdı. Trafik polisleri atılan taşlardan yara almadan kurtulurken polis otosunun camında maddi hasar oluştu. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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