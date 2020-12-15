Kuşadası'nda trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine, ardından duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Davutlar Mahallesi'nde Mert Akpınar (26) yönetimindeki 58 EE 615 plakalı otomobil, dün akşam yol kenarındaki elektrik direğine, ardından site duvarına çarptı.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Akpınar, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akpınar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun