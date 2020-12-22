Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

22.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:37

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mertcan D'nin kullandığı 43 LH 512 plakalı otomobil, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, Mert Y. idaresindeki 09 BBL plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hande Erçel Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Ozan Tufan Vitor Hugo Fatih Terim Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 19:37:48. #1.14#
title