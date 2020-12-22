Kuşadası'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mertcan D'nin kullandığı 43 LH 512 plakalı otomobil, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, Mert Y. idaresindeki 09 BBL plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun