Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı
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Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

26.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:10
Kuşadası'nda trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AAP 164 plakalı otomobil sürücüsü Remzi D., Sanayi Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken Gökhan K. Yönetimindeki 34 FC 3348 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Remzi D.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira adli para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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