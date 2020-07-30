Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı
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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

30.07.2020 03:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:19

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 23.00'da Ege Mahallesi Tütüncüler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miloslava S.'nin kullandığı 35 TVR 97 plakalı otomobil ile Onur N. yönetimindeki 09 BM 067 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur N. yaralandı. Onur N., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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