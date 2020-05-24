Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı
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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

24.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:45

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Tel idaresindeki 34 GR 8383 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Tel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Tel'in Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı, kaza anında görev dışında olduğu öğrenildi.

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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