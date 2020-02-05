Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı
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Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

05.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:01
Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Davutlar Mahallesi'nde saat 14.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Davutlar'dan Güzelçamlı istikametine giden Ferit T. idaresindeki 09 FM 960 plakalı otomobil, Milli Park Caddesi üzerinde kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan palmiye ağaçlarına çarptı. Ağaçla beraber 25 metre sürüklenen otomobil kavşağa çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ferit T. yaralandı. kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ferit T. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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