Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü
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Kuşadası, Aydın, Yerel

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiydini kaybederek takla attı.

23.03.2020 03:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 03:18
Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiydini kaybederek takla attı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erdal Genç yönetimindeki 09 BT 680 plakalı motorsiklet sürücüsü Sanayi istikametinden Davutlar istikametine giderken, kavşağı geçince dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada yaklaşık 25 metre sürüklenen Genç kaldırımın üstüne düştü. Olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mustafa Erdal Genç tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç'in daha önce de motosiklet kazası yaptığı ve ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü

Kaynak: İHA

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Kuşadası'nda trafik kazası; 1 ölü

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