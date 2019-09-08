Kuşadası'nda trafik kazası, 1 ölü

08.09.2019 15:29

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Hasan Orçun yönetimindeki 09 AAE 720 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Hasan Orçun hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İHA