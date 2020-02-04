Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
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Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

04.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:40
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza saat 11.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım K. idaresindeki 35 AZ 7636 plakalı kamyonet ile Deniz B. idaresindeki 09 K 9085 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü Deniz B. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Atatürk Caddesi kaza nedeniyle 1 saat süreli tek şerit ilerledi. Çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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