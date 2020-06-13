Kuşadası'nda torbacılar bekçilere takıldı, 2 kişi gözaltına alındı
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Kuşadası'nda torbacılar bekçilere takıldı, 2 kişi gözaltına alındı

Yaz ve gece hayatının artmaya başladığı Kuşadası'nda torbacılar bekçilere takıldı.

Kuşadası'nda torbacılar bekçilere takıldı, 2 kişi gözaltına alındı
13.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:40

Yaz ve gece hayatının artmaya başladığı Kuşadası'nda torbacılar bekçilere takıldı. Gece mesaisinde bekçilere tarafından durumu şüpheli bulunup GBT'si sorgulanan iki kişi uyuşturucu madde ticareti ve temini suçlarından sabıkalı çıktı. Aranması bulunan her iki kişi de polis merkezinde götürüldü.

Gece Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde görev yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir şahısa GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada A.G. isimli şahsın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığını tespit edildi. Bir başka şahsın yapılan GBT sorgulamasında aynı suçtan Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Bekçiler M.T. isimli şüpheliyi de polis ekiplerine teslim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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