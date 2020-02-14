Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

14.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:54

Kuşadası Belediyesi personeli Savaş Yüksel, kız arkadaşı İrem Özkazak'a,14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yaparak tiyatro sahnesinde evlilik teklifinde bulundu.



Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan 26 yaşındaki Savaş Yüksel, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı İrem'e tiyatro sahnesinde evlilik teklifi yaptı. Genç adam, arkadaşlarının da yardımıyla önce ilçenin sanatsal etkinliklerinin düzenlendiği Erkan Yücel Sahnesi'ni çiçek ve balonlarla donattı. Yere kırmızı halı serdiren Savaş, daha sonra sevgilisini tiyatro oyunu izleyeceklerini söyleyerek salona çağırdı. Hiçbir şeyden haberi olmayan İrem, salona gelip koltuğuna oturduğu sıradaysa birden sahnenin kırmızı perdeleri açıldı. Fonda çalan romantik müzik eşliğinde İrem'i sahneye davet eden Savaş, üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan pankartın önünde diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti. İrem ise sevgilisine haykırarak "Evet" dedi.



Çiftin mutlu dakikalarına salonu dolduran Kuşadası Belediyesi çalışanları da alkışlarla eşlik etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında çok mutlu olduğunu belirten İrem, "Savaş bana hayatım boyunca unutamayacağım dakikalar yaşattı. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Sahnede şampanya patlatan mutlu çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte dans ederek eğlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA