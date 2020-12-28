Kuşadası'nda tır tarlaya uçtu
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Kuşadası'nda tır tarlaya uçtu

28.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:39
Kuşadası'nda tır tarlaya uçtu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde bir tır yolda çıkarak tarlaya uçtu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde bir tır yolda çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Davutlar Mahallesi'ne bağlı Ağaçlı yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Davutlar'a gelen Gürhan T. (36) yönetimindeki 35 ACS 998 plakalı dorseli yüklü tır, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla çıkan tır şoförü Gürhan T., kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Dorse yüklü tır kullanılamaz hale gelirken çevredeki vatandaşlar aynı virajda sürekli kaza olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası'nda tır tarlaya uçtu
Kuşadası'nda tır tarlaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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