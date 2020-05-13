Kuşadası'nda tek yön uygulaması şehir içi trafiğe soluk aldırmaya başladı
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Kuşadası'nda tek yön uygulaması şehir içi trafiğe soluk aldırmaya başladı

Kuşadası'nda trafikte yıllardır yaşanan sorunların çözümü için yaklaşık 1,5 ay önce startı verilen tek yön uygulaması, çevre unsurların da tamamlanması ile şehir içi trafiğe soluk aldırmaya başladı.

Kuşadası'nda tek yön uygulaması şehir içi trafiğe soluk aldırmaya başladı
13.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:42

Kuşadası'nda trafikte yıllardır yaşanan sorunların çözümü için yaklaşık 1,5 ay önce startı verilen tek yön uygulaması, çevre unsurların da tamamlanması ile şehir içi trafiğe soluk aldırmaya başladı. Özellikle kent merkezinde Belediye Kavşağı ile Şevki Hasırcı Meydanı'nda yapılan kalıcı düzenlemeler, projenin gerekliliğini ortaya koydu. Proje öncesi kent içi trafiğinin tıkandığı iki noktada artık akıcı bir trafik düzeni dikkat çekiyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmaların son durumu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada projenin ilk 4 etabın tamamlandığını, 5 . Etap olan kalıcı üretimler ile alan belirlemelerinin devam ettiğini, 6. etap olan Atatürk Bulvarı ve Sahil projesinin ise yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Başkan Ömer Günel, çalışma süreci ile yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dünyanın modern kentlerinde tek yön düzenleme çalışmaları, mevcut kapasiteyi kullanma yönündeki en etkili ve ekonomik yöntemlerin başında gelmektedir. Kısa sürede uygulanabilmesi ve sonuçların hızlı bir şekilde alınması nedeni ile tek yön uygulamaları sıkça uygulanmaktadır ve olumlu sonuçları kısa zamanda alınmaktadır. Bu dolaşım projesi ilk günden itibaren başarıya ulaşmıştır ve gayet başarılı bir şekilde etap etap iyileştirmeler devreye alınmaktadır. Bunların sonuçlarını önümüzdeki süreçte daha net göreceğiz. Bir kentin 20-30 yıllık alışkanlıklarını değiştirmenin kolay olmayacağını biliyorduk. Kuşadası'nda uygulamaya koyduğumuz tek yön uygulamasındaki temel amaç, kent içindeki kesişimleri en az seviyeye indirerek trafiğin kesintiye uğramadan saatte 35-40-45 km hız ile akışını sağlamaktır. Kentimizin geleceğini ilgilendiren köklü değişim kararlarını almak için irade gerekir. Bu iradeye sahip kentin yöneticileri olarak ilk sonuçları şimdiden çok olumlu olan bu projenin, fiziki düzenleme çalışmalarının tamamlanması ve 6. etap olan sahil yolunun düzenlenmesi ile rahat ve stressiz bir trafik dolaşım sistemine sahip olacağız."

Kuşadası kent merkezinde yeterli yol bulunmadığını ifade eden Başkan Ömer Günel mevcut yolların otopark ve işgallerle kapasitesinin altında hizmet verdiğine dikkat çekti. Yollarda tanımsız alan bırakılmayacak şekilde düzenleme yapılacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Trafiğin akışını yavaşlatan tüm engeller ortadan kaldırılacaktır. Kent merkezinde yeni yol açmak imkansız. Bunun yerine var olan yolların kapasitelerini tam anlamı ile kullanabilecek projeler hazırlamak bu dönem yapacağımız en önemli çalışmaların başında geliyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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