Kuşadası'nda tek yön uygulaması başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuşadası'nda tek yön uygulaması başladı - Haberler
Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kuşadası'nda tek yön uygulaması başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile "tek yön" uygulamasını hayata geçirdi.

23.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:01
Kuşadası'nda tek yön uygulaması başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile "tek yön" uygulamasını hayata geçirdi.

Uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun soluklu bir projelendirme aşamasının ardından, 23 Mart Pazartesi sabahı Kuşadası tek yöne uyandı.

23 Mart Pazartesi saat 00: 00 itibari ile başlayan tek yön uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. Kuşadası'nda şehir içinde artık kilitlenme noktasına gelen araç trafiğinin tek çözümünün tek yön olduğunu belirten Kuşadalılar, "Belediye Başkanımız Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteği ve ekiplerinin uyumlu çalışması ile ilçemizin biriken sorunlarını kararlılıkla tek tek çözüyor. Tek yön uygulaması da bu çözümlerden biridir" diyerek uygulamayı desteklediklerini ortaya koydular.

Uygulamanın ana hattı İnönü Bulvarı'nda esnaf olan Naz Şahinler( 39), tek yön uygulamasının esnaf için de ekonomik fayda sağlayacağını belirterek, "Ben aynı zamanda bir kadın sürücü olarak tek yön uygulamasını çok yerinde bir karar olarak görüyorum. İlk günlerde elbette alışkanlıklarımızdan dolayı aksaklıklar yaşanacaktır. Ama kısa süre içinde tek yön uygulamasının getireceği faydaları herkes yaşayarak görecek. Dünyanın bir çok modern kentinde yapılan bir uygulamayı Kuşadası'na kararlılıkla getiren başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Bu sabah itibari ile hayata geçen uygulamayı başarılı bulduğunu belirten Ahmet Metin ( 40 ), "Ben yıllardır Kuşadası'nda esnaflık yapan biri olarak hayata geçirilen uygulamayı ilçemizde başlayan değişimin en önemli adımlarından biri olarak görüyorum. Son yıllarda artan trafik yoğunluğunu mevcut fiziki yapı içinde çözebilecek başka bir alternatif olmadığı ortada. Gerek araç sürücüleri için gerekse yayalar için yılların verdiği bir trafik alışkanlığımız vardı. Bu nedenle belki birkaç gün bunun zorluğunu yaşayacağız. Ancak bu konuda vatandaşlar olarak tek yön uygulamasına destek olmalıyız. " dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel uygulamaya başlanan "Trafik Sakinleştirme Projesi" ile kent içi trafik yoğunluğunun azalacağının altını çizdi. Başkan Ömer Günel Kuşadası'ndaki değişimin şehiriçi trafik düzenlemesi ile devam ettiğini belirterek, "İlk gün itibari ile uygulamaya vatandaşlarımızın büyük desteği oldu. Elbette bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Olası tüm aksaklıklar için gerekli planlamalarımız hazır" dedi.

Kuşadası trafik sakinleştirme projesinin uygulamaya geçilmesi ile birlikte kent içi ulaşımda oluşacak avantajlara da değinen Başkan Ömer Günel,"İlk zamanlarda alışkanlıkların değişmesi zor olacaktır. Ancak Kuşadası'nın artan nüfusu ve taşıt yoğunluğunun önümüzdeki süreçte çözülemez bir noktaya gelmemesi için bu devrim niteliğindeki projeyi kararlılıkla uygulayacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye'ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi Haberler
Türkiye'ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi
Bakan Koca 'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?' sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
'Evinize gidin' diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de...
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Donald Trump Angela Merkel Süleyman Soylu Abdulhamit Gül
Magazin Tom Hanks Serra Yılmaz Muhterem Nur Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Ünal Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Adana Polis Wuhan
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda tek yön uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 21:22:57. #1.14#
title