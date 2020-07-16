Kuşadası'nda tefeci operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
16.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:22
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon yaptı.
Operasyonda E.K. ve B.K gözaltına alındı.
Adresteki aramada, farklı tarihlere ait 21 senet ve 2 tapu fotokopisi ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA