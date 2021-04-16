Kuşadası'nda taziye evi ve park alanında çalışmalar sürüyor

Kuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayata geçirdiği Taziye Evi ve Park Alanı'nın yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayata geçirdiği Taziye Evi ve Park Alanı'nın yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 3 katlı sosyal tesisin kaba inşaatı tamamlandı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kısa sürede bitirmeyi planladığımız bu proje ile kentimizin çok önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak" dedi.

Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle esmeye başlayan değişim rüzgarı sürüyor. Bu kapsamda İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapımına başlanan Taziye Evi ve Park Alanı hızla yükseliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplam 400 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilecek olan sosyal tesisin kaba inşaatı tamamlandı. Ekipler, kaba inşaatı biten taziye evinin yemek ve oturma salonları ile mutfaktan oluşan iç kısımlarını yapmaya başladı.

Öte yandan park alanı olarak kullanılacak arazide hafriyat ve tesviye çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Bugüne kadar 2 bin 500 metreküp istinat duvarının örüldüğü alanda yakın zamanda modern peyzaj çalışmalarına başlanacak. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile kafeteryanın bulunacağı projede sosyal tesisin 1. katı anne-bebek evi, 2. katı taziye evi, 3. katı ise çocuk kütüphanesi olarak kullanılacak.

"Örnek oluyoruz"

İkiçeşmelik Mahallesi Güneş Sokak üzerinde yer alan arazide yürütülen taziye evi ve park alanı yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle bu projede bize destek veren hayırsever hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Dayanışmanın en güzel örneklerinden birini daha sergileyerek tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz. Kuşadası'nda farklı gelenek ve inanca sahip birçok insan yaşıyor. Taziye Evi ve Park Alanı'nın inşası bittiğinde kentimize yakışan bir sosyal donatı alanına daha sahip olacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı