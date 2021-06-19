Kuşadası'nda tatilciler plajlara akın etti
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Kuşadası'nda tatilciler plajlara akın etti

Kuşadası'nda tatilciler plajlara akın etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine çevre illerden hafta sonu tatili için gelenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine çevre illerden hafta sonu tatili için gelenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu ilçedeki Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarında boş yer kalmadı.

Doğal güzelliği dolayısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na da tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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