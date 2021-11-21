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Kuşadası'nda şüpheli çanta paniğe yol açtı

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Kuşadası'nda şüpheli çanta paniğe yol açtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caddeye bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken çantanın içinde bir kısmı fotoğraf ve ofis malzemeleri çıktı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caddeye bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından patlatılırken çantanın içinde bir kısmı fotoğraf ve ofis malzemeleri çıktı.

Olay bugün öğlen saatlerinde İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine şüpheli bir çantanın bırakıldığı yönünde İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzman ekipleri tarafından çantanın olduğu yere fünye yerleştirildi. Tüm hazırlıkların ardından kontrollü bir şekilde patlatılan çantada ise fotoğraf ve ofis malzemeleri çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Kuşadası'nda şüpheli çanta paniğe yol açtı

Kuşadası'nda şüpheli çanta paniğe yol açtı

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