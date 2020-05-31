Kuşadası'nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı
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Kuşadası'nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı

Kuşadası'nda uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçtan ruhsatsız silah ile bu silaha ait şarjör ve mermi çıktı.

Kuşadası'nda şüpheli araçtan ruhsatsız silah çıktı
31.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:05

Kuşadası'nda uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçtan ruhsatsız silah ile bu silaha ait şarjör ve mermi çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Kuştur uygulama noktasında M.U.K. yönetimindeki şüpheli bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün yapılan üst aramasında 1 Adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca,1 Adet şarjör ve 4 Adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili M.U.K. isimli şüpheliyi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.

Tabancayı atarak kaçan 2 kişi yakalandı

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada Camikebir Mahallesi'nde bir aracın altına içinde üç mermi bulunan tabancayı atarak kaçmaya başlayan iki kişi yapılan kovalamaca sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Polise karşı zor kullanan ve direnen iki kişi gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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