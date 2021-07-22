Kuşadası'nda, sosyal belediyecilik mesaisi bayramda da sürdü

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü.

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürdü. Hayırsever vatandaşların kendilerine ulaştırdığı bayramlık kıyafetlerle, kurbanlık etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan Kuşadası Belediyesi, bayram sevincini çoğalttı.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yaptığı ayni ve nakdi yardımların yanında, öncülük ettiği dayanışma kampanyaları ile de hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı sürdürüyor. Pandemi döneminde başlattığı gıda kolisi ve tablet bilgisayar kampanyaları ile binlerce ailenin yüzünü güldüren Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramında da görev başındaydı. Hayırsever vatandaşlar tarafından Kuşadası Belediyesi'ne getirilen bayramlık kıyafetler 16 ailenin 30 çocuğuna ulaştırılırken, kurbanlık etler ise ihtiyaç sahibi 114 ailenin evlerine teslim edildi. Aralarında Güzelçamlı ve Davutlar'ın da bulunduğu tüm mahalleleri dolaşarak evleri tek tek ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların Kurban Bayramını da kutladı. Bayramlık kıyafetler ile etleri teslim alan vatandaşlar, hayırsever bağışçılar ile Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı