Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
26.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:43

Kuşadası'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında sokağa çıkma yasağına uymayan S.K. isimli bir şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasını yapan narkotik ekipleri 17 gram kristal olarak tabir edilen metanfetamin uyusturucu maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri üst aramasından uyuşturucu S.K. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 1593 sayılı Hıfzı Sihha Kanunun 282 maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası da uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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